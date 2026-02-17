Winsome Breweries informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Winsome Breweries hat am 14.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,06 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,050 INR je Aktie erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 86,50 Prozent auf 0,8 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,2 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at