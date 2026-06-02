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02.06.2026 06:31:29
Winsome Breweries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Winsome Breweries veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,64 INR. Im Vorjahresquartal waren -0,150 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,540 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 0,050 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Geschäftsjahr hat Winsome Breweries mit einem Umsatz von insgesamt 6,85 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,18 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um -60,13 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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