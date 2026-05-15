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15.05.2026 06:31:29
Winsome Textile Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Winsome Textile Industries hat am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS lag bei 4,43 INR. Im letzten Jahr hatte Winsome Textile Industries einen Gewinn von 3,45 INR je Aktie eingefahren.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 8,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,44 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 2,25 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 13,89 INR. Im Vorjahr hatte Winsome Textile Industries 14,19 INR je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 6,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 8,39 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 8,96 Milliarden INR ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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