Winsome Textile Industries gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Winsome Textile Industries hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,47 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,46 INR je Aktie in den Büchern standen.

Im abgelaufenen Quartal hat Winsome Textile Industries 2,38 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,94 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,22 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at