Winsome Textile Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Winsome Textile Industries hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 3,37 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Winsome Textile Industries 4,46 INR je Aktie verdient.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Winsome Textile Industries im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,36 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2,22 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,19 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at