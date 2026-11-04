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04.11.2026 06:31:28
Winsome Textile Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Winsome Textile Industries hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,13 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Winsome Textile Industries ein EPS von 3,37 INR je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Winsome Textile Industries in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,15 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,82 Milliarden INR im Vergleich zu 2,22 Milliarden INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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