Winsome Yarns: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Winsome Yarns lud am 23.09.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Winsome Yarns vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,47 INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,460 INR je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at