Wintech Nano (Suzhou) A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wintech Nano (Suzhou) A hat am 25.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,02 CNY, nach 0,030 CNY im Vorjahresvergleich.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,96 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 132,4 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 108,6 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at