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28.08.2026 06:31:29
Wintech Nano (Suzhou) A präsentierte Quartalsergebnisse
Wintech Nano (Suzhou) A stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS belief sich auf 0,03 CNY gegenüber 0,050 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 26,25 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 165,0 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 130,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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