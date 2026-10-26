Wintech Nano (Suzhou) A präsentierte Quartalsergebnisse

Wintech Nano (Suzhou) A stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,03 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,060 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,39 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 146,6 Millionen CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 182,4 Millionen CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at