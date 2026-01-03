|
03.01.2026 17:38:38
Winter legt Schiphol weiter lahm - Hunderte Flugausfälle
AMSTERDAM (dpa-AFX) - Am Amsterdamer Flughafen Schiphol behindern Schnee und Eis den Flugverkehr auch über das Wochenende massiv. Wie schon am Freitag komme es auch am Samstag und Sonntag wegen des Winterwetters und dem Enteisen der Maschinen zu Verspätungen und dem Ausfall etlicher Flüge, teilte der Flughafen mit.
Alleine die niederländische Fluggesellschaft KLM strich am Samstag über 200 Flüge, am Sonntag sollen laut KLM knapp 300 Flüge ausfallen, berichtete die niederländische Nachrichtenagentur ANP. Auch zahlreiche Flüge nach Deutschland waren von Ausfällen und Verspätungen betroffen.
Am Samstagabend wurde neuer Schneefall mit weiteren Behinderungen erwartet. Auch auf den Straßen und im Bahnverkehr in den Niederlanden kam es zu Behinderungen und dem Ausfall von Zügen. Die Behörden riefen die Menschen zur Vorsicht auf./evs/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich stärker -- DAX mit neuem Rekordschluss -- US-Börsen zum Handelsende stärker - Dow mit neuer Bestmarke - Asiens Börsen schließen größtenteils weit im Plus
Der heimische Aktienmarkt notierte im Montagshandel im Plus. Der deutsche Leitindex markierte einen neuen Rekordstand. Die US-Börsen legten zum Wochenstart zu. An den Märkten in Fernost wurden am Montag weitgehend deutliche Gewinne eingefahren.