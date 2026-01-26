Ophir Resources Aktie
WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031
|
26.01.2026 19:33:00
Winter storm Fern chills the U.S. economy — and GDP could suffer
The winter storm that just pummeled the country is likely to take a chunk out of U.S. growth in the first quarter, making it even harder to figure out what is going on in the economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!