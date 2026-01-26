Ophir Resources Aktie

Ophir Resources für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C03J / ISIN: US7848531031

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 19:33:00

Winter storm Fern chills the U.S. economy — and GDP could suffer

The winter storm that just pummeled the country is likely to take a chunk out of U.S. growth in the first quarter, making it even harder to figure out what is going on in the economy.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Ophir Resources Co

mehr Nachrichten