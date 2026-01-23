Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
|
23.01.2026 02:19:00
Winter Storm Fern Freezes Travel Plans: Delta Cancels Some Flights
This weekend's storm is bearing down on nearly 200 million people, so naturally, travel will be affected.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!