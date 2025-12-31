31.12.2025 15:08:38

Winterwetter in Berlin - Kaum Verspätungen am BER

BERLIN (dpa-AFX) - Trotz niedriger Temperaturen und Schneefalls sind größere Verspätungen am Hauptstadtflughafen BER laut eigenen Angaben ausgeblieben. Der Betrieb verlaufe ruhig und routiniert, teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Allerdings seien im Tagesverlauf einzelne Verzögerungen möglich.

Um den Neuschnee zu räumen, wurde die südliche Start- und Landebahn um 10.00 Uhr gesperrt. Während dieser Zeit sei der gesamte Flugbetrieb über die nördliche Start- und Landebahn abgewickelt worden. Seit 12.00 Uhr stehen beide Bahnen wieder zur Verfügung. Auswirkungen auf den Betrieb habe es deshalb nicht gegeben, sagte der Sprecher.

Viele Pilotinnen und Piloten entschieden sich vor dem Start für eine Enteisung ihrer Flugzeuge. Das sei jedoch Routine. Passagieren wurde empfohlen, sich vor Reiseantritt über den Status ihres Fluges zu informieren und sich bei der An- und Abreise zum und vom BER auf winterliche Bedingungen einzustellen./fdu/DP/he

