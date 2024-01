Winterwetter legt Flughafen Frankfurt lahm - Bahnverkehr beeinträchtigt

Düsseldorf (Reuters) - Wegen des Winterwetters mit Eisregen und Schnee wurden am Mittwoch im Süden und der Mitte Deutschlands der Flug- wie auch der Bahnverkehr teilweise lahmgelegt.

Am Frankfurter Flughafen wurden am Mittag wegen des Eisregens alle Starts gestrichen, wie eine Sprecherin erklärte. Insgesamt wurden mehr als die Hälfte der insgesamt 1047 vorgesehenen An- und Abflüge annulliert. Am Flughafen München wurden 254 Flüge von 410 Starts und Landungen gestrichen. Der kleinere Flughafen in Saarbrücken stellte seinen Betrieb vollständig ein.

Auch die Deutsche Bahn warnte vor wetterbedingten Verspätungen und Ausfällen und kündigte an, die Höchstgeschwindigkeit ihrer ICE-Züge vorsorglich auf 200 Stundenkilometer zu begrenzen. Dadurch könne es bundesweit zu weiteren Beeinträchtigungen kommen. Der Fernverkehr von Stuttgart und Frankfurt nach Paris sei aufgrund der Wetterbedingungen in Frankreich gestrichen worden, teilte die Bahn mit.

Der Deutsche Wetterdienst hatte für Mittwoch vor extremer Glatteisgefahr im Südwesten gewarnt. Starker Schneefall wird im Westen und in der Mitte Deutschlands erwartet. Die extreme Gefahr von Glatteis und starkem Schneefall bleibe in den betroffenen Regionen bis Donnerstag bestehen, teilte der Wetterdienst mit.

