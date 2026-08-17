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17.08.2026 06:31:29
Wintest: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Wintest präsentierte am 14.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 4,00 JPY gegenüber -4,390 JPY im Vorjahresquartal verkündet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Wintest in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 36,88 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 47,9 Millionen JPY. Im Vorjahresviertel waren 75,9 Millionen JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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