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18.05.2026 06:31:29
Wintest informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Wintest stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie wurde auf 3,33 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Wintest ein Ergebnis je Aktie von -3,410 JPY vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 75,54 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 127,2 Millionen JPY umgesetzt, gegenüber 72,5 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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