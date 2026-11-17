Wintest hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,48 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Wintest ein EPS von -4,410 JPY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 63,9 Millionen JPY – das entspricht einem Abschlag von 47,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 122,0 Millionen JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at