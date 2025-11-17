Wintest: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Wintest präsentierte in der am 14.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -4,400 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,42 Prozent zurück. Hier wurden 122,0 Millionen JPY gegenüber 125,0 Millionen JPY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at