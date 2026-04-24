Wintime Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Wintime Energy hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 22.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Umsatz lag bei 6,09 Milliarden CNY – das entspricht einem Zuwachs von 1,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,98 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,010 CNY beziffert. Im Vorjahr hatten 0,070 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 16,08 Prozent auf 28,24 Milliarden CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 23,70 Milliarden CNY gelegen.

Mit Blick auf das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,010 CNY und einen Umsatz von 22,61 Milliarden CNY in Aussicht gestellt.

Redaktion finanzen.at