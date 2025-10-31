Wintime Energy: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wintime Energy stellte am 29.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Auf der Umsatzseite hat Wintime Energy im vergangenen Quartal 7,05 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Wintime Energy 7,86 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at