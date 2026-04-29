Wintime Energy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Wintime Energy hat sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5,48 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 5,52 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at