Wintime Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Wintime Energy hat am 31.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,93 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 30,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,05 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at