Wintime Energy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Wintime Energy veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2,58 Prozent auf 4,91 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,04 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at