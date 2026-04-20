Wintrust Financial Corp. Announces Advance In Q1 Income

(RTTNews) - Wintrust Financial Corp. (WTFC) reported a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year

The company's earnings came in at $219.02 million, or $3.22 per share. This compares with $182.04 million, or $2.69 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 4.6% to $927.56 million from $886.96 million last year.

Wintrust Financial Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $219.02 Mln. vs. $182.04 Mln. last year. -EPS: $3.22 vs. $2.69 last year. -Revenue: $927.56 Mln vs. $886.96 Mln last year.