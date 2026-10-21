Wintrust Financial gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Wintrust Financial gab am 19.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Wintrust Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,78 USD je Aktie gewesen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,17 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 1,09 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at