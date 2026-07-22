Wintrust Financial legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wintrust Financial hat am 20.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 3,30 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 1,10 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,06 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at