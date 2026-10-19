Wintrust Financial Aktie

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WKN: 908658 / ISIN: US97650W1080

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19.10.2026 23:29:53

Wintrust Financial Reports Higher Net Income In Q3

(RTTNews) - Wintrust Financial Corporation (WTFC) on Monday reported third-quarter results with profit increasing from last year.

Net income rose to $239.054 million from $216.254 million in the prior-year quarter. Earnings per share climbed to $3.37 from $2.78.

Net interest income increased to $621.604 million from $567.010 million, while net interest income after provision for credit losses rose to $595.725 million from $545.242 million.

Total non-interest income increased to $136.273 million from $130.827 million, while total non-interest expense rose to $405.665 million from $380.028 million.

For the nine months ended September 30, net income increased to $700.135 million from $600.820 million, while earnings per share rose to $9.89 from $8.25.

WTFC is currently trading after hours at $141.50, down $0.94 or 0.66 percent on the Nasdaq.

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