Wintrust Financial: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Wintrust Financial hat am 20.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,09 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,03 Milliarden USD in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 11,40 USD gegenüber 10,31 USD je Aktie im Vorjahr.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Wintrust Financial 4,22 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

