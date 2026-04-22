Wintrust Financial stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Wintrust Financial stellte am 20.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3,22 USD. Im Vorjahresviertel waren 2,69 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,06 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,01 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at