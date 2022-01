Wintrust Financial vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Wintrust Financial hat am 20.01.2022 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Wintrust Financial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,63 USD je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 429,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 2,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Wintrust Financial einen Umsatz von 417,8 Millionen USD eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 7,58 USD beziffert, während im Vorjahr 4,68 USD je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,07 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,71 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 1,64 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Analysten hatten für das Gesamtjahr einen Gewinn je Aktie von 7,52 USD sowie einen Umsatz von 1,69 Milliarden USD prognostiziert.

Redaktion finanzen.at