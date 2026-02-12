WinVest Acquisition: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

WinVest Acquisition hat am 10.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at