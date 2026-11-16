WinVest Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

WinVest Acquisition hat am 13.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at