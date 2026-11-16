WinVest Acquisition stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

WinVest Acquisition gab am 13.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at