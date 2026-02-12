WinVest Acquisition zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

WinVest Acquisition hat am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,09 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,260 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at