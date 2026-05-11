Winvest Group stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Winvest Group stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr lag bei 0,08 Millionen USD – das entspricht genau dem Umsatz des Vorjahres, in dem 0,08 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at