Global Energy Holdings Group Aktie
WKN DE: A0RB25 / ISIN: US37991A1007
|
30.07.2026 04:08:24
Wiped out by a hurricane, this US community is now a global energy giant
A US county flattened by Hurricane Rita is now the world's largest exporter of liquified natural gas.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!