KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.07.2026 19:33:00
WIPO-Report: Patentboom bei generativer KI - Deutschland führt in Europa
2024 und 2025 wurden weltweit mehr Patente für Systeme generativer KI angemeldet als im gesamten Jahrzehnt davor. Deutschland überholt Großbritannien deutlich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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