Wipro Aktie
WKN: 578886 / ISIN: US97651M1099
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16.10.2026 17:18:01
Wipro: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its second quarter of fiscal year 2027 earnings call, held on Oct. 15, 2026, Wipro (NYSE:WIT) reported flat sequential information technology services revenue of $2.61 billion in constant currency. A shift toward artificial intelligence services and consulting-led deals offers a route to non-linear revenue growth. Expanding operating margins create room to reinvest despite broader market softness. Three things management said stand out.
A quarterly dip in total contract value, or the total value of committed customer contracts, didn't come from lost business. Paperwork delays pushed two confirmed bookings into the third quarter.
Management doesn't hesitate to fund specialized acquisitions and a dedicated artificial intelligence unit. Short-term operating margins face pressure to secure expanding addressable markets in agricultural technology and engineering.
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