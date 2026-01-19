Wipro hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Wipro hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 16.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,98 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,21 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 5,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 223,19 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 235,56 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at