19.01.2026 06:31:29
Wipro: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Wipro äußerte sich am 16.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,03 USD gegenüber 0,040 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal hat Wipro 2,64 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
