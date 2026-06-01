Firma Holdings Aktie
WKN DE: A116ZE / ISIN: US31832R1095
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01.06.2026 13:56:55
"Wir bekommen Trainingsdaten": KI-Firma bietet Gratis-Reinigungsdienst für Wohnungen an
Humanoide Roboter für Privathaushalte sollen das nächste große Ding der Technologiebranche werden. Um die KI für deren Steuerung zu trainieren, fehlen aber Daten. Geeignetes Material ist rar und teuer. Ein Startup bietet New Yorkern nun ein Tauschgeschäft.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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