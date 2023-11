"Wir haben gelernt ...": VW entkoppelt China-Geschäft von Deutschland

VW hat genug von Krisen und politischen Sanktionen. Jetzt kündigt der Wolfsburger Konzern an, den Automarkt in China durch schnellere und billigere Produktion zurückerobern zu wollen. Dabei deutet der zuständige Vorstand eine komplette Unabhängigkeit von deutschen Produktionsstätten an. Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV Zum vollständigen Artikel