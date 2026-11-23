NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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23.11.2026 21:07:48
"Wir lieben dich, Jensen": Huang wird nach Comeback in Nvidia-Zentrale gefeiert
Wenige Stunden nach seiner überraschenden Rückkehr an die Spitze von Nvidia zeigt sich Jensen Huang im Hauptquartier des Chip-Konzerns seinen Mitarbeitern. Die heißen ihn trotz seines skandalbehafteten Rücktritts mit viel Applaus und Jubel willkommen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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