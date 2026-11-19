NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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19.11.2026 07:36:15
"Wir müssen ihn zurückbringen": Tech-Elite trommelt für Rückkehr Huangs zu Nvidia
Nach Bekanntwerden mehrerer Affären - eine davon mit einer möglichen chinesischen Spionin - ist Firmen-Gründer Huang seinen Chefposten bei Nvidia los. Dass der Verwaltungsrat seine mögliche Rückkehr ablehnt, bringt die in Texas versammelte Riege der Tech-Unternehmer auf.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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