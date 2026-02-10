ams-OSRAM Aktie
WKN DE: A40QVT / ISIN: AT0000A3EPA4
10.02.2026 16:12:24
"Wir müssen mehr tun": AMS-Osram streicht Hunderte Jobs - auch in Bayern
Beim Chip- und Lichtsystemhersteller AMS-Osram regiert weiter der Rotstift. Der Sparkurs wird noch nochmals verschärft. Weltweit fällt gut jede neunte Stelle weg. Der Druck aus Asien ist hoch. In Europa sollen künftig nur noch Neuheiten produziert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu ams-OSRAM AG
12.02.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
12.02.26
|Schwacher Handel in Zürich: SLI gibt letztendlich nach (finanzen.at)
12.02.26
|SIX-Handel: SPI legt am Donnerstagnachmittag zu (finanzen.at)
12.02.26
|Aufschläge in Zürich: Das macht der SLI am Nachmittag (finanzen.at)
12.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SLI verbucht Zuschläge (finanzen.at)
11.02.26
|Börse Zürich: SLI zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
11.02.26
|SLI aktuell: SLI nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
11.02.26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SLI fällt mittags (finanzen.at)
Analysen zu ams-OSRAM AG
|12.02.26
|ams-OSRAM Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.02.26
|ams-OSRAM Equal Weight
|Barclays Capital
|11.02.26
|ams-OSRAM Hold
|Deutsche Bank AG
|10.02.26
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|ams-OSRAM AG
|9,43
|-0,53%
|OSRAM AG
|53,60
|0,37%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX leichter erwartet -- DAX vorbörslich wenig bewegt -- Asiens Börsen in Rot
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich vor dem Wochenende schwächer zeigen. Der deutsche Leitindex wird ohne grosse Ausschläge erwartet. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchen am Freitag Verluste.