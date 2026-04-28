Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
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28.04.2026 20:58:27
"Wir reden nicht von Panzern": Volkswagen plant Einstieg ins Rüstungsgeschäft
Bereits im vergangenen Monat gibt es Berichte, dass Volkswagen in der Rüstungsbranche aktiv werden könnte. Konzernchef Blume bestätigt das nun. Ein Werk könnte bereits ab dem kommenden Jahr einer neuen Aufgabe zugeführt werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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