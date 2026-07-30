adidas Aktie
WKN DE: A1EWWW / ISIN: DE000A1EWWW0
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30.07.2026 14:49:42
"Wir sind überrascht" : Adidas hebt Wachstumsprognose an - Aktie stürzt ab
Nach der Fußball-Weltmeisterschaft korrigiert Adidas seine Erlös-Ziele nach oben. Dennoch bricht der Aktienkurs des Unternehmens massiv ein. Vorstandschef Gulden zeigt sich ratlos.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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