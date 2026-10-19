Vonovia Aktie
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
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19.10.2026 16:49:32
"Wir sind überzeugt": Vonovia: Berliner Vergesellschaftungspläne halten vor Gericht nicht stand
Linke, Grüne und SPD planen ein Gesetz zur Vergesellschaftung großer Wohnungskonzerne in Berlin. Einer der betroffenen Konzerne, Vonovia, äußert sich deutlich zu dem Vorhaben. Bis es dazu aber überhaupt erst kommt, müssen noch einige rechtliche Hürden überwunden werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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