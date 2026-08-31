"Wir sind zu teuer": Kretschmer bringt längere Arbeitszeiten bei VW ins Spiel

Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
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31.08.2026 10:42:50
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Zwickau zählt zu den VW-Werken auf der Kippe. Sachsens Ministerpräsident zeigt sich dennoch zuversichtlich - sieht aber auch die Beschäftigten in der Pflicht.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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